Jovem artista Henrique Bonadio revela paixão pela música

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 12:53 Compartilhe

Desde pequeno, a música sempre fez parte da vida de Henrique Bonadio, sobrinho do famoso produtor Rick Bonadio. Sua primeira lembrança do universo musical remete aos momentos em que estava no colo de seu avô, tocando violão e se divertindo com as cordas soltas. Essas memórias preciosas moldaram sua paixão pela música.

Bonadio é um talento versátil, capaz de dominar diversos instrumentos musicais. A música se tornou uma linguagem através da qual ele pode se expressar plenamente: “Toco violão, guitarra, bateria, piano e canto, a nossa voz também é um instrumento, muito valioso por sinal!”

Apesar de suas habilidades múltiplas, o jovem revelou que o violão é seu instrumento preferido no momento. Enquanto dedica-se à composição, ele encontra no violão um companheiro fiel, permitindo que suas ideias musicais ganhem vida.

Desde os oito anos de idade frequentou aulas de música e instrumentos, expressando sua gratidão aos professores que o orientaram. Essa educação musical sólida foi fundamental para seu desenvolvimento como artista.

Apesar de sua habilidade em vários instrumentos, Henrique ainda tem o desejo de aprender a tocar contrabaixo. Ele descreve esse instrumento como desafiador e fascinante, encantado pelo som único que ele produz. Para ele, a busca contínua pelo aprendizado é um elemento essencial em sua jornada musical.

Embora o talento natural seja valorizado, é o compromisso em estudar e se dedicar que realmente impulsiona o progresso e supera o talento: “Acredito que se a gente quer ser realmente bom em alguma coisa a gente tem que estudar e se dedicar, só talento não basta, é preciso aprender mais para se aperfeiçoar”.

Através das palavras e experiências de Henrique Bonadio, podemos perceber a paixão intensa que o impulsiona em sua jornada musical. Sua busca por aprendizado constante e seu amor pela música são um testemunho de como seguir a paixão pode levar a uma vida inspiradora.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias