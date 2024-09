Jovem Arouch deixa Botafogo por ‘motivos familiares’ e volta à Europa após um mês no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 14:31 Para compartilhar:

A passagem de Mohamed El Arouch pelo Brasil durou somente um mês. A jovem promessa francesa de 20 anos estava treinando com o Botafogo, mas por causa de “motivos familiares” teve de retornar à Europa e não defenderá as cores do clube em 2024 como estava acertado.

O anúncio do retorno de Arouch à Europa foi feito nestas sexta-feira pelo clube carioca. O francês, então no Lyon, havia sido contratado em parceria dos clubes de John Textor, administrador da SAF botafoguense.

“Por motivos familiares, Mohamed El Arouch retornou à França, seu país de origem. El Arouch permanecerá vinculado à Eagle Football Holdings, a rede multiclube liderada por John Textor, mas não fará parte do projeto do Botafogo em 2024, como planejado inicialmente”, informou o Botafogo.

O clube, no entanto, ainda não desistiu de ter o jovem em seu elenco no futuro. Mas apenas quando estiver apto e com a cabeça boa para jogar no futebol brasileiro. No momento, os pensamentos são em ajudar o garoto. O vínculo definitivo era até junho de 2026.

“Botafogo e John Textor gostariam de agradecer a Mohamed por escolher fazer parte da nossa família, durante um momento difícil, e desejamos o melhor a ele e sua família”, completou a nota oficial do Botafogo, sem informar quais seriam os problemas enfrentados.