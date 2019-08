Jovem aposta do Palmeiras, Luan Silva sofre com lesões antes de conseguir estrear

Uma sequência de lesões e infelicidades têm atrapalhado o início do atacante Luan Silva no Palmeiras. O jogador de 20 anos chegou ao clube em março, emprestado pelo Vitória até maio do próximo ano, mas tem enfrentado vários problemas. O atleta precisou passar por uma nova cirurgia nesta semana e ainda não tem data para ser até mesmo apresentado e poder estrear.

Luan Silva foi um grande destaque nas categorias de base do Vitória nos últimos anos. No ano passado, o atacante acabou promovido ao time profissional e conquistou a torcida ao marcar um gol no clássico com o Bahia. Atrapalhado por uma série de lesões, ele não conseguiu ter sequência, mas chamou a atenção do Palmeiras principalmente por fazer um gol no encontro entre as duas equipes pela última rodada do Brasileiro de 2018.

Nos meses seguintes, as duas diretorias iniciaram conversas para resolver uma antiga pendência. No começo de 2018, o lateral-direito Lucas foi cedido por empréstimo ao time rubro-negro, mas não houve o pagamento de R$ 160 mil que haviam sido combinados. Para liquidar a dívida, o Palmeiras acertou a vinda de Luan e fechou também um acordo para intercâmbio de informações sobre atletas e recursos tecnológicos.

Luan veio a São Paulo em março para iniciar a recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. A previsão era para o jogador voltar a atuar em setembro. Nas últimas semanas, o atacante finalmente começou a trabalhar com bola junto com elenco e iniciou o processo de integração ao clube. Mas novamente o joelho voltou a incomodar e ele teve de ser novamente submetido a uma cirurgia.

O problema inesperado deve dificultar a estreia dele pela equipe ainda nesta temporada. Luan Silva tem contrato de empréstimo fixado até maio de 2020, com valor de compra fixado em R$ 15 milhões por 50% dos direitos econômicos. “Amigos, família, companheiros em geral do palmeiras sabem o quanto estava feliz em poder estar voltando e treinar com o grupo normal, e sim, foi um dos melhores dias da minha vida, porém no outro dia tudo desmorona em instantes, fiquei me perguntando o porquê de mais uma vez estar acontecendo isso comigo”, escreveu o jogador em seu perfil na rede social Instagram nesta semana.