Jovem americana que estava desaparecida foi vítima de homicídio, diz FBI

A jovem americana Gabby Petito, que compartilhou nas redes sociais sua travessia pelo Oeste dos Estados Unidos com o namorado, e cujo desaparecimento comoveu os Estados Unidos, foi vítima de homicídio, informou o FBI nesta terça-feira (21).

A análise inicial do médico legista, encarregado de examinar o corpo encontrado no domingo no estado do Wyoming é que o cadáver é de Petito e “a determinação inicial da forma da morte é homicídio”, anunciou o FBI em um comunicado.

A polícia federal americana esclareceu, no entanto, que “a causa da morte continua pendente dos resultados finais da necropsia”.

As autoridades começaram uma busca em massa de Petito, de 22 anos, quando sua família reportou seu desaparecimento em 11 de setembro, depois que ela se lançou em uma viagem rodoviária com seu namorado.

Em julho, Petito pediu demissão e foi viajar o país com seu namorado, Brian Laundrie, de 23 anos. Sua viagem parecia idílica, segundo uma série de postagens no Instagram.

Os pais da jovem se comunicaram pela última vez com ela quando o casal, que viajava em um ‘motor home’, estava na região do Parque Nacional de Grand Teton, no Wyoming, ao sul de Yellowstone.

Nesta terça-feira, o namorado era procurado intensamente pela polícia, que revistou na véspera a casa dos seus pais, onde o casal também morava. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa em North Port, na Flórida, no carro da namorada.

Laundrie, que foi declarado “pessoa de interesse” no caso, negou-se a cooperar com a polícia antes de desaparecer.

O caso continuava gerando grande interesse nos Estados Unidos nesta terça.

A busca do jovem pela polícia, que ocorre em uma reserva pantanosa da Flórida, se complica pela presença de serpentes e jacarés, anunciou nesta terça a polícia de North Port, a cargo da investigação com o FBI.

