Jovanotti cai de bicicleta e fratura fêmur durante férias

ROMA, 16 JUL (ANSA) – O cantor e compositor italiano Lorenzo Jovanotti sofreu neste domingo (16) um acidente de bicicleta, durante suas férias em Santo Domingo, na República Dominicana, e fraturou o fêmur e a clavícula.

A informação foi divulgada pelo próprio artista em alguns vídeos no plataforma TikTok. Jovanotti foi arremessado da bicicleta ao não ver uma lombada e quebrou a clavícula e o fêmur em três lugares diferentes. Ele precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico.

“Meu médico na Romagna, Fabrizio Borra, viu os raios-x. Eles têm que colocar uma placa de titânio em mim”, relatou ele da cama do hospital.

Jovanotti disse ainda que estava fazendo “um passeio lindo, lugares esplêndidos no meio dos canaviais”, mas não viu uma lombada e acabou no chão. Logo após ser resgatado por uma ambulância, ele ressaltou que os dominicanos o “ajudaram com muito carinho e foram excepcionais”.

“Com certeza quebrei a clavícula e também a bacia. A fratura da clavícula está deslocada. Quebrei o fêmur em três lugares. Uma maldade absurda. Dói demais. É uma operação bastante complexa, mas vou me recuperar. Levará algum tempo, mas estou vivo e bem”, concluiu. (ANSA).

