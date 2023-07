Jota Quest 25 anos: Rogério Flausino revela detalhes do novo álbum

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 30/07/2023 - 7:42 Compartilhe

O Jota Quest fez um show memorável na madrugada de sábado, 29, no festival Capital Moto Week, em Brasília. A banda está atualmente em sua turnê comemorativa de 25 anos.

As duas décadas e meia (e mais um pouco) de grupo entregam uma energia e sintonia extraordinárias no palco. Rogério Flausino, com seu carisma, foi um verdadeiro “frontman” e agitava a galera de aproximadamente 80 mil pessoas com uma facilidade tremenda. Ele e parte da banda “ocuparam” todo o palco triangular.

A apresentação contou com canções clássicas como, por exemplo, “Na moral”, “Encontrar alguém”, “Fácil” e “Só Hoje”.

Turnê

A banda, na verdade, tem 27 anos. Porém, devido ao período de isolamento, a comemoração teve que esperar.

“A turnê de 25 anos estava marcada para acontecer em 2020 e 2021, mas veio a pandemia e parou tudo”

Flausino afirma que a banda ganhou mais um tempo para pensar em fazer esse especial para os fãs, que começou em 2022.

Novo álbum

Em setembro vai sair um disco de inéditas e um especial em vídeo de um show ao vivo que fizeram no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul.

Segundo o cantor, o novo álbum vai contar com 12 ou 13 músicas totalmente novas, que fizeram recentemente.

“Tem um pouco de Jota Quest ali. Dançante, groove, que uma galera curte. Tem o Jota Quest de canções e tem uns rocks moderninhos”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias