Josué, do União Rondonópolis, sonha com o acesso para Série C e exalta o grupo: ‘Mentalidade de subir’ O atacante foi um dos últimos jogadores a desembarcar na equipe mato-grossense para o Brasileirão Série D

Um dos reforços do União Rondonópolis para a temporada é o atacante Josué. Ele, inclusive, foi um dos últimos jogadores a desembarcar na equipe mato-grossense para o Brasileirão Série D. Dessa forma, como chegou poucos dias após a apresentação dos demais atletas, o atacante teve que correr atrás do tempo perdido e comentou sobre essa adaptação aos novos companheiros.

– Cheguei quatro dias depois que o elenco se apresentou, tive que correr para recuperar esse tempo perdido de treino. Tenho trabalhado firme para obter espaço e mostrar meu trabalho. Procuro assimilar o mais rápido possível a mentalidade de jogo do professor Odil e creio que estou me adaptando bem e de forma gradativa. Fui bem recebido no clube, pelos jogadores e reencontrei alguns que estavam comigo no clube anterior.

Josué tem ganhado minutos de forma gradativa na competição. Na última partida, por exemplo, entrou no segundo tempo e ajudou a equipe a conquistar vitória diante do Gama. Esta foi, inclusive, a primeira vitória do União Rondonópolis na Série D.

– Para manter ou melhorarmos o desempenho, temos que trabalhar nossos pontos forte e mais ainda, os pontos fracos. Procurar ter o mínimo de erro dentro do jogo, assim dificilmente perderemos esse desempenho.

– Pessoalmente, eu trabalho para sempre dar meu melhor e fazer o máximo de gols possíveis, coletivamente falando, acho que o grupo quer classificar bem e depois, pensar na próxima fase. Pensamos em dar um passo de cada vez, mas com a mentalidade de subir o União a Série C.

