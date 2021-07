Josué comemora invencibilidade do União Rondonópolis na Série D e projeta clássico: ‘Jogo duro’ Até aqui, o time mato-grossense soma duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota na Série D do Campeonato Brasileiro

O começo do União Rondonópolis na Série D do Brasileirão é positiva. Até aqui, o time soma duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota na competição. O atacante Josué, que é um dos reforços da equipe mato-grossense para a temporada, destacou que esse bom começo é resultado da união e do bom ambiente de trabalho do grupo.

– O equilibro vem da união e do bom ambiente que existe entre todos os atletas. O bom trabalho nos treinamentos tem sido reproduzido dentro dos jogos e com isso os bons resultados aparecem.

Ao lado do Brasiliense, o União Rondonópolis tem o melhor ataque do Grupo A-5 da Série D. Até aqui, são oito gols marcados em quatro partidas disputadas, o que resulta em uma média de dois gols por jogo. Josué comemorou a marca, mas disse que ainda é possível melhorar.

– Nós atacantes sempre ficamos felizes quando o nosso setor está fazendo um bom papel e ajudando a equipe, mas podemos melhorar ainda mais e estamos treinando para isso. O trabalho duro sempre trás bons frutos.

O União Rondonópolis volta a campo no próximo domingo, às 16h, no estádio Valdir Doilho Wons, contra o Nova Mutum. A partida é válida pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

– A preparação tem sido muito forte. Nossa expectativa é de um jogo duro, mas estamos nos preparando para podermos fazer uma grande partida e, se Deus quiser, vamos alcançar um bom resultado.

