Joshua x Pulev e Fury x Wilder III: os vencedores se enfrentam no fim do ano

O calendário dos pesos pesados será intenso. É bem possível que no fim do ano tenhamos um campeão unificado. Ficou acertado que o britânico Anthony Joshua vai defender os cinturões da AMB, OMB e FIB dia 20 de junho, no estádio do Tottenham, em Londres, diante do búlgaro Kubrat Pulev.

“Um estádio espetacular foi construído no norte de Londres e tenho a honra de

trazer a comunidade do boxe de todo o mundo para nos testemunhar fazer história

com a primeira luta pelo título mundial dos pesos pesados neste local”, disse Joshua, que vai voltar a lutar na Inglaterra, após reconquistar o cinturão, em dezembro, ao bater o mexicano Andy Ruiz Jr..

Em 18 de julho, será a vez do terceiro duelo entre Deontay Wilder e Tyson Fury. O norte-americano fez valer a cláusula contratual que garante mais um duelo com o britânico, vencedor do combate do último dia 22 e campeão pelo CMB. Em 1.º de dezembro de 2018 houve empate.

“O que estamos tentando fazer é uma unificação do título mundial até o fim do ano”, afirmou o lendário empresário Bob Arum, que cuida da carreira de Fury e Pulev.

“Eu sou um guerreiro e estou pronto para mais uma luta. Vamos mudar muitas

coisas no treinamento”, afirmou Wilder, que perdeu pela primeira vez após 43 lutas.