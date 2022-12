Sem novo boletim médico, Joshua, filho de Pelé, chega ao hospital para encontrar família

Cristiani Diasi Cristiani Dias - https://istoe.com.br/autor/cristiani-dias/ 25/12/2022 - 16:19 Compartilhe

Joshua, um dos filhos de Pelé, chegou ao hospital para passar o dia do Natal com o pai, que está internado desde o final de novembro. Nas redes sociais, Joshua Arantes posou com a irmã, Kely Nascimento. O Rei do Futebol, que está em tratamento para um câncer no cólon, foi inicialmente internado para “regular os medicamentos”. Em um novo boletim divulgado pelo hospital, na quarta-feira (21), foi informado que o estado de Pelé “requer cuidados”.





“Chegou mais um!! Ai, que cheirinho BOM!!”, disse.

Na noite do sábado (24), véspera de Natal, Kely postou clique com alguns dos irmãos no Hospital Israelita Albert Einstein, onde Pelé está internado. “Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo”.

Estão no hospital, ao lado de Pelé, Kely, Edinho, os gêmeos Celeste e Joshua, Flávia e Gemima.





