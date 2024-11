Josh Brolin, astro da Marvel, abre o jogo sobre alcoolismo: ‘Nasci para beber’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 7:59 Para compartilhar:

Aos 56 anos de idade, Josh Brolin falou sobre a luta pela sobriedade em seu livro de memórias, “From Under de Truck”, a ser lançado nesta terça-feira, 19, nos Estados Unidos.

Conhecido pelos papéis como o Thanos da franquia “Vingadores”, da Marvel, além de trabalhos em filmes como “Deadpool” e “Onde os Fracos Não Têm Vez”, o ator explicou na obra que não beber nunca foi algo comum para ele.

“Eu nasci para beber. Minha mãe bebia exatamente como eu, e eu fui criado para ser um homem e beber como o equivalente masculino da minha mãe”, declarou.

+ Drew Barrymore se emociona em relato sobre alcoolismo: ‘Perdia a memória bebendo’

O artista, que despontou em Hollywood ainda adolescente, com sua participação no filme “Os Goonies” (1985), contou ainda que começou a fumar maconha aos 9 anos de idade, experimentou LSD aos 13 e foi preso nove vezes.

Apesar de várias tentativas para ficar sóbrio, Brolin só conseguiu deixar as drogas e o álcool para trás em 2013, após visitar sua avó no leito de morte.

“Eu sabia que seria a última vez que eu beberia. Eu gosto de envelhecer. É como uma ótima desculpa para finalmente dizer, ‘Ok, relaxe, você não precisa estar em tudo constantemente'”, ponderou.

O livro será lançado nesta terça-feira, 19, nos Estados Unidos, Brolin conta que foi esfaqueado no umbigo, em uma rua na Costa Rica em 2013, depois que um estranho lhe pediu um cigarro ou dinheiro. “O ligamento umbilical é o ligamento mais denso do corpo e ele desacelerou a faca o suficiente para impedi-la de atingir qualquer órgão vital”, escreveu ele.

O ator confessa na obra que teve muito medo de morrer. Enquanto espera ao lado da esposa, Kathryn Boyd, por uma ambulância, ele ligou a ex- mulher Alice Adair, mãe de seus dois filhos mais velhos, Trevor, 36, e Eden, 30, para contar a ela o que aconteceu. Brolin queria que Alice se despedisse por eles. “Ela falará com as crianças sobre o que eu mais amava nelas, sobre o que elas significavam para mim e como sei que elas crescerão em um futuro do qual poderão se orgulhar”, lembra o ator.

Filhos de James Brolin, veterano de Hollywood casado com Barbra Streisend, o ator tem dois filhos mais novos, Westlyn Reign, de 6, e Chapel Grace, de 3, com a atual esposa.