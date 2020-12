Joseph Safra foi fundamental para o sistema financeiro nacional, diz ABBC

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) emitiu uma nota nesta quinta-feira, 10, na qual lamentou o falecimento de Joseph Safra, dono do Banco Safra. Nascido no Líbano e naturalizado brasileiro, Safra morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira, de causas naturais.

“Foi fundamental para o sistema financeiro nacional, um dos mais ilustres representantes”, afirma nota da ABBC.

A ABBC destacou que Safra foi um visionário, líder e empreendedor. Além de ter se tornado o homem mais rico do Brasil, “foi também muito conhecido no meio filantrópico com doações para hospitais, museus e à comunidade judaica”.

Para a associação, Safra deixou um legado que continuará a influenciar não só aqueles que trabalharam diretamente com ele, como todos os que atuam na área financeira. “A ABBC se solidariza com a família e com o Banco Safra por essa grande perda para o Brasil”, afirma.

