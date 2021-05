Joseph faz exames e anúncio da sua chegada no Cruzeiro está próximo O zagueiro, que joga de lateral também, ficará na Raposa por empréstimo até fim do ano

O Cruzeiro está perto de confirmar a chegada do zagueiro Joseph, ex-América-MG, que pertence ao Capivariano-SP. O jogador fez exames médicos e , passando pelos testes, terá seu contrato oficializado por empréstimo até o fim de 2021.

A chegada de Joseph pode ajudar a solucionar um problema na lateral-direita, já que tem apenas Raul Cáceres na posição. O zagueiro Joseph, de 26 anos, que é zagueiro de origem, mas atuou como lateral pelo América-MG, de onde saiu recentemente, sendo muito elogiado pela comissão técnica de Lisca.

Joseph foi devolvido ao Capivariano-SP após o fim do seu empréstimo para o Coelho. O técnico Felipe Conceição aprova sua vinda, pois é um atleta que consegue atuar tanto na lateral, quanto na zaga e até de volante.

No América-MG, Joseph fez 14 partidas com a camisa do Coelho, ajudando a equipe no acesso à elite nacional de 2021,

Joseph acumula passagens por equipes do interior do Rio de Janeiro e pelo Villa Nova-MG, além de vestir a camisa do Vila Nova-GO, na Série B de 2019.

