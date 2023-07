José Trajano critica competição de comida ao vivo na ESPN: ‘O fim do jornalismo!’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 8:40 Compartilhe

Fundador da ESPN Brasil ao lado de Laércio Roma e Júlio Bartolo, José Trajano já teve melhor relacionamento com a emissora esportiva. Hoje fora dela, o jornalista de 76 anos usou de suas redes sociais para criticar um dos programas em que dois participantes competem para ver quem come mais cachorro-quente em menos tempo. “É o fim do jornalismo”, escreveu Trajano na redes.

O fato aconteceu durante o programa F90, na terça-feira. Nele, o comentarista Rodrigo Bueno e o repórter Eduardo de Meneses participaram de uma competição para ver quem consome o alimento em menor tempo. Trajano logo foi às suas redes sociais se manifestar contra este tipo de conteúdo da emissora. Bueno ganhou a disputa.

Procurada pelo Estadão, a ESPN disse que não vai comentar o caso. “Não acredito no que estou vendo na ESPN. Disputa de quem come cachorro quente mais rápido na mesa redonda. E os participantes estão achando ótimo”, escreveu Trajano. “É o fim do jornalismo! Coisa nojenta e asquerosa.”

Os comentários da postagem dividiram a opinião dos fãs da emissoras. Houve quem apoiasse o experiente jornalista, e houve também quem não viu o quadro como problema para o conteúdo da emissora. “Essa maldita Leifertização (de Tiago Leifert) acabou com o jornalismo, Mestre”, escreveu um seguidor, enquanto outro disse: “Um pouco de humor não faz mal pra ninguém.”

José Trajano liderou a ESPN por quase duas décadas. De diretor, passou a ser comentarista. Depois, passou a ter participações pontuais até que, em 2016, assinou sua rescisão contratual. Passou o bastão da emissora para vice-presidente João Palomino, que também não está mais na emissora. Na época, Trajano disse que sua saída teria sido influenciada por seu posicionamento político.

