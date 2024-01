José Roberto Burnier passa por cirurgia após infarto durante plantão de ano novo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/01/2024 - 15:59 Para compartilhar:

O jornalista da Rede Globo José Roberto Burnier passou por uma cirurgia durante a madrugada do dia 30 após sofrer um infarto.

No boletim médico o hospital Sírio Libanês afirmou que o apresentador deu entrada com um quadro de infarto agudo do miocárdio.

O jornalista passou por um cateterismo cardíaco que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria. O hospital afirmou que ele está estável e sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil Filho.

