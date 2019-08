José Neto convoca 18 jogadoras para preparação da seleção feminina de basquete

O técnico José Neto convocou nesta segunda-feira 18 jogadoras para o período de preparação da seleção brasileira feminina de basquete para a Copa América, que acontece entre os dias 22 e 29 de setembro, em San Juan (Porto Rico).

A base da equipe que conquistou os Jogos Pan-Americanos de Lima foi mantida. O treinador só não convocou Stephanie Soares, que não foi liberada pela The Master’s University, dos Estados Unidos, e Aline Moura, que se lesionou na campanha da conquista da medalha de ouro.

Neto explicou que ainda negocia com outras universidades americanas para liberar Mariane Carvalho, Kamilla Soares e Izabel Varejão, esta última sobrinha de Anderson Varejão. “Entendemos que neste período é muito complicada a liberação delas por questões acadêmicas e não esportivas. De qualquer forma, elas continuam em nosso radar, podendo estar presentes em futuras convocações”, explicou Neto.

Apesar de terem sido convocadas, Clarissa, Damires, Nádia Colhado e Erika, que atuam fora do Brasil, ainda não tem presença confirmada. “A presença delas está sendo negociada, ou seja, o período que estarão liberadas para se apresentarem à seleção. Temos o objetivo de conseguir a melhor classificação possível nesta competição e assim garantir uma das vagas para o Pré-olímpico das Américas”, afirmou o técnico.

A apresentação do grupo está agendada para esta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O período de treinamento começa depois das avaliações, que vão até sábado, na Arena Poliesportiva Coronel Wenceslau Malta (Parque Olímpico de Deodoro) e na Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).

Na Copa América, o Brasil está no Grupo B, ao lado da Argentina, Paraguai, Colômbia e dos Estados Unidos e estreia no dia 22 de setembro, diante das colombianas. Já o Grupo A conta com estas nações: República Dominicana, Cuba, Canadá, México e Porto Rico. As oito melhores equipes se classificam para o Pré-Olímpico.

Confira abaixo a lista das convocadas:

Alana (armadora) – 24 anos – 1m66 – Santo André/APABA

Clarissa (ala/pivô) – 31 – 1m86 – FC Lyon Asvel (França)

Damiris (ala-pivô) – 27 anos – 1m92 – Minnesota Lynx (EUA)

Débora (armadora) – 28 anos – 1m64 – SESI Araraquara

Erika Souza (pivô) – 37 anos – 1m96 – Perfumerías Avenida Baloncesto Salamanca (Espanha)

Erika Leite (escolta) – 26 anos – 1m70 – Santo André/APABA

Gabriela de Paula (ala/pivô) – 23 anos – 1m80 – Ituano Basquete

Isabela Ramona (escolta) – 25 anos – 1m80 – Uninassau/Cabo de Santo Agostinho

Izabella Sangalli (lateral) – 24 anos – 1m82 – Ituano Basquete

Juliana (pivô) – 20 anos – 1m85 – Vera Cruz Campinas

Lays (armadora) – 20 anos – 1m65 – Vera Cruz Campinas

Maria Carolina (pivô) – 24 anos – 1m90 – Sampaio Basquete

Mariana Moura Queiroz Dias (ala/pivô) – 21 anos – 1m90 – Vera Cruz Campinas

Nádia Colhado (pivô) – 30 anos – 1m94 – Flammes Carolo Basket Ardennes (França)

Patrícia Teixeira (escolta) – 28 anos – 1m75 – Vera Cruz Campinas

Raphaella Monteiro (lateral) – 24 anos – 1m81 – Sampaio Basquete

Tainá Paixão (escolta) – 27 anos – 1m73 – Sampaio Basquete

Tati Pacheco (lateral) – 28 anos – 1m81 – Sampaio Basquete