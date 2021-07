José Mourinho tenta levar Marcelo, do Real Madrid, para a Roma Técnico português não conta com Spinazzola por conta de lesão no tendão de aquiles sofrida na Eurocopa, mas negociação com brasileiro é tratada como complexa

José Mourinho está tentando a contratação do lateral esquerdo Marcelo para a Roma, segundo o jornalista Nicolo Schira. O técnico português já conversa com o brasileiro por telefone, mas apesar do ala ter contrato com o Real Madrid até 2022, a operação é tratada como complexa.

O veterano está com 33 anos e a cada temporada vem sendo menos utilizado na equipe titular. Atualmente, o dono da posição é Ferland Mendy, enquanto os merengues também promoveram o jovem Miguel Gutiérrez no último ano e em quem os torcedores depositam grande confiança.

> Veja a tabela da Eurocopa



A Roma está em busca de um novo lateral esquerdo por conta da lesão sofrida por Spinazzola na Eurocopa. O ala canhoto rompeu o tendão de aquiles e não tem previsão de retorno aos gramados, mas sabe-se que ficará ausente por meses.

Mourinho trabalhou com Marcelo no Real Madrid e é um dos principais admiradores do brasileiro. No entanto, não há informações sobre o desejo do atleta. Enquanto isso, o clube italiano também trabalha com outras opções para a posição e o Chelsea ofereceu Marcos Alonso e Emerson Palmieri.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também