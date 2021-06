José Mourinho revela sobre Hazard: ‘Péssimo treinando’ Comandante português exaltou o dom do atacante belga, mas criticou a falta de profissionalismo do camisa sete no dia a dia

O técnico José Mourinho revelou que Eden Hazard é um atleta péssimo no dia a dia de treinamentos. Aos microfones da “talkSPORT”, o português afirmou que o atacante belga poderia ser um jogador muito melhor caso fosse mais profissional.

– Ele é um jogador fantástico e péssimo treinando. Você só imagina o que ele não seria com uma atitude super profissional nos treinamentos. Ele não trabalha muito quando vai ao campo nas manhãs. Quando você o vê no jogo, não se vê um reflexo do trabalho na semana, mas sim do seu talento.

A dupla trabalhou junta no Chelsea entre 2013 e 2015 na segunda passagem do Míster pelo clube inglês. Em dois anos e meio, ambos conquistaram um título da Premier League e um da Copa da Liga Inglesa, o que corresponde a um terço das taças que o belga venceu com os Blues.

O camisa sete já revelou que teria vontade em trabalhar com José Mourinho em mais uma oportunidade. No entanto, o ponta segue no Real Madrid, com quem tem contrato até 2024, enquanto o comandante foi contratado para dirigir a Roma nesta temporada.

