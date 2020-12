José Mourinho quer a contratação de meio-campista do RB Leipzig De acordo com a imprensa inglesa, técnico português pediu que o Tottenham tentasse trazer Marcel Sabitzer, um dos jogadores mais importantes de Julian Nagelsmann

O técnico José Mourinho pediu a contratação do meio-campista Marcel Sabitzer, do RB Leipzig, segundo o “Daily Mail”. As informações apontam que o Tottenham estaria disposto a pagar até 50 milhões de euros (R$ 311,8 milhões) pelo jogador.

> Veja a tabela da Bundesliga



Apesar do interesse, o atleta tem contrato com o clube alemão até 2022, mas ao fim desta temporada irá restar apenas um ano de contrato entre o camisa sete e o time de Julian Nagelsmann. Com a proximidade do fim do vínculo do austríaco, seu preço tende a cair a cada janela de transferência.

No entanto, tudo indica que a chegada de Sabitzer ao clube londrino também passa pela situação de Ndombelé na equipe de Mourinho. O francês esteve próximo de uma saída do clube nos últimos mercados e não tem as portas fechadas.

E MAIS:

Veja também