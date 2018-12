José Mourinho gasta mais de R$ 2 milhões após dois anos morando em hotel

José Mourinho foi demitido do Manchester United no início dessa semana após mais um tropeço no comando do clube. Após sua saída, uma cara conta de hotel foi destaque nos periódicos internacionais, principalmente pelo alto preço de sua estadia. As informações são da CNN.

Quando chegou ao United, Mourinho não quis comprar uma casa na cidade de Manchester e decidiu se hospedar no Lowry Hotel por dois anos e meio. Ele ainda ficou na luxuosa suíte Riverside, com largos quartos, espaços separados, uma sala de jantar e até uma pequena cozinha.

O custo dessa suíte, por dia, era de aproximadamente R$ 3000. Como Mourinho passou 895 noites no local, o custo total foi de mais de R$ 2 milhões no período. A gerência do hotel declarou que o treinador foi muito bem tratado e feliz no tempo que se hospedou no local.