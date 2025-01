José Mourinho admite que maior arrependimento da carreira foi a saída do Real Madrid

O técnico José Mourinho podia ter seu nome cravado na história do Real Madrid. Mas ao optar pela saída após três temporadas, em 2013, ele viu seu sucessor, Carlo Ancelotti, virar um ícone no comando merengue. O português admitiu nesta quarta-feira que o maior arrependimento de sua bela carreira foi recusar a proposta de renovação.

Mourinho comandava a equipe espanhola desde 2010 e tinha levado seus comandados ao título do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. O trabalho agradava o presidente Florentino Pérez, que ofereceu um novo acordo, recusado pelo comandante, o que o deixa triste até hoje.

“Se falarmos de opções profissionais (o maior arrependimento foi), recusar a proposta de Florentino Pérez”, afirmou Mourinho em entrevista ao Corriere dello Sport. O técnico explicou como foi a negociação.

“(Pérez) Me disse: ‘Mou, não vá agora, já fez o difícil, e agora vem o bom’. Eu sabia que seria assim. Ficar teria sido a decisão certa, mas depois de três anos, com grandes dificuldades, queria voltar ao Chelsea. Foi uma decisão emocional”, lamentou Mourinho.

Atualmente no comando do Fenerbahçe, da Turquia, Mourinho não escondeu sua ambição por assumir o comando de uma seleção em breve. “Quero competir na Eurocopa ou na Copa do Mundo e unir um país ao redor de um time, assim como fiz muitas vezes com clubes. Quero fazer isso pelo futebol e pelo que esse esporte representa. Seria incrível.”