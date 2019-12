José Loreto posta fotos na companhia da filha e emociona

O ator José Loreto teve sua vida transformada depois de se separar de Débora Nascimento e ser protagonista de várias fofocas. Alheio a essa época, o ator agora passa por uma fase mais tranquila e aproveita para curtir seu tempo ao lado da filha.

Bella, filha de Loreto e Débora, apareceu na companhia do pai famoso numa galeria de fotos compartilhada no final do domingo (15/12) de 2019.

O ator esbanjou equilíbrio em poses de ioga, fez um coração para a herdeira na areia e ainda mostrou boa forma, emocionando seus fãs com os registros.

“O que há de melhor nessa vida“, escreveu o ator legenda da publicação. “Coisa mais linda“, comentou a atriz Rayssa Bratillieri. Os atores Luís Navarro e Rafael Queiroz também comentaram nas fotos.

