José Loreto passa por transformação radical no visual e declara: ‘Nova vida’

José Loreto usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para compartilhar sua mudança de visual. O ator surgiu com os cabelos loiros em ensaio para a “Vogue Brasil” e surpreendeu seguidores.

“Transformação MODE ON. Que tal??? Se achegue novo José, que esse loiro é teu e de uma nova vida que já começou a ser construída”, escreveu, na legenda de uma das publicações. No vídeo, ele aparece fazendo um “antes e depois” com os fios agora platinados.

“Ficou uns 10 anos mais novo”, constatou um seguidor, nos comentários de outro post de Loreto.

“Esta pronto pra ser o Louro José!”, brincou um segundo.

Veja:

A transformação veio apenas alguns dias após o ator ter sido exposto por sua ex-esposa, Débora Nascimento. Recentemente, a também atriz falou sobre a traição de Loreto enquanto ainda eram casados, em 2019.

“Uma mãe com um neném de dez meses sendo exposta, teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável”, disse ela, referindo-se à polêmica apelidada de “Surubão de Noronha”. Relembre.

