José Loreto participa de retiro espiritual em aldeia indígena e comenta experiência

De férias após o fim das gravações de “Vai na Fé“, da TV Globo, José Loreto aproveitou para renovar as energias em um retiro espiritual em uma aldeia indígena. Na terça-feira, 22, o ator compartilhou a experiência de passar um dia no Centro Cultural Pataxó, localizado em Caraíva, no sul da Bahia.

No Instagram, José postou uma série de fotos da ocasião e declarou: “Awery (obrigado) Pataxós. Caraiva e seus encantos. Tive uma experiência incrível no Porto do Boi com esse povo originário tão rico e sábio”.

O ator também descreveu as atividades realizadas no local. “Uma aula de história, conscientização pela causa indígena, degustação de um peixe feito na folha de patioba com farinha de mandioca, banana-da-terra e chá de capim santo, além de um banho de descarrego com ervas medicinais. Ancestralidade sagrada”, contou.

Por fim, Loreto recomendou a experiência aos seguidores: “Visite Caraiva e busque essa vivência transformadora no Centro Cultural Pataxó do Porto do Boi”.

