José Loreto mostra unhas pintadas de preto e divide opiniões

O ator José Loreto dividiu as opiniões de seus seguidores no Instagram depois de posar com as unhas pintadas de preto em uma praia. Algumas pessoas elogiaram o novo visual do artista. No entanto, outros fãs não gostaram.

“Não está bom, não”, afirmou uma seguidora. “Tomara que essa moda não pegue”, criticou uma outra pessoa. Em seguida, foi possível ver um outro comentário dizendo que o ator era “forçado”.

Mesmo assim, o famoso também recebeu vários elogios de fãs. “Amo unhas pintadas de preto. Fica estiloso tanto para homens, quanto para mulheres”, disse uma pessoa que segue o artista. “Você é um exemplo”, afirmou outro seguidor.

