José Loreto explica polêmica com fã no Ceará e diz que frase foi tirada de contexto

No último fim de semana, no Ceará, o ator José Loreto se envolveu em uma polêmica. Ele teria se recusado a fazer uma foto com uma senhora porque “não era o Mickey e ela não estava na Disney”. O caso repercutiu nas redes sociais e o ator foi desconvidado para um evento em que havia sido contratado, fazendo a empresa chamar Rafael Vitti.

Em contato com o blog do colunista Leo Dias, Loreto explicou a situação. “O que dizem que aconteceu no Ceará é mentiroso. Jamais recusei tirar uma foto alegando não ser ‘o Mickey na Disney’. É incabível pensar que eu seria arrogante dessa maneira. O que eu pedi a uma das fãs foi que se acalmasse para que pudéssemos tirar a foto sem chamar a atenção de todo mundo, para que não ficássemos expostos como o Mickey na Disney”, afirmou o ator.

“Alguém que ouviu pode ter interpretado da pior maneira possível ou tirado do contexto, talvez de forma maldosa, para criar polêmica mesmo. Se foi esse o intuito, conseguiu”, completou Loreto.