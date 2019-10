José Loreto é rejeitado por atriz ao tentar beijá-la no Rock in Rio, diz colunista

José Loreto esteve no Rock in Rio na noite de quinta-feira (3). Durante uma passagem na área vip, o ator tentou dar um beijo em Jessica Laurens, modelo e atriz, segundo o colunista Leo Dias.

Apesar da abordagem bem direta, a atriz não quis nada com Loreto e não o beijou. Mesmo com o ‘fora’, segundo Leo Dias, o ator a convenceu a deixar o festival com ele.

Laurens é amiga de Ísis Valverde e as duas já postaram fotos juntos nas redes em diversos momentos. Loreto, como de costume após o término do casamento, evitou entrevistas.