José Loreto e Débora Nascimento nem se cumprimentam em evento juntos, diz site

José Loreto e Débora Nascimento lançaram, na noite dessa segunda-feira (8), em um evento no Rio de Janeiro, o filme “Pacificado”, gravado quando os dois ainda formavam um casal.

Segundo o portal “Uol”, o filme já fez parte da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2019, rodou festivais pelo mundo e estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (11).

O lançamento do trabalho do ex-casal acontece três anos após o fim do casamento conturbado, com rumores de traição e mentiras. José Loreto e Débora Nascimento ficaram juntos por sete anos, de 2012 a 2019. Eles são pais de Bella, de 4 anos.

Os dois não chegaram a se cumprimentar, de acordo com a reportagem, e cada um teria ficado em um canto. Tanto Débora quanto Loreto fizeram fotos com outros integrantes do elenco, mas nenhuma só os dois.