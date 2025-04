José Loreto compartilha reflexão sobre Paixão de Cristo: ‘amor que não condena’

O ator José Loreto compartilhou no Instagram na tarde desta sexta-feira, 18, um vídeo com suas cenas na encenação de “A Paixão de Cristo” no teatro Nova Jerusalém, em Recife (PE). O ator aparece caracterizado como Jesus Cristo em pregação aos fiéis, durante o martírio, a crucificação e a ressureição.

As imagens acompanham uma narração do ator sobre seus aprendizados com o trabalho. “A traição de Judas não mudou o carácter de Jesus”, diz. “Não permita que a maldade que lançaram por você modifique sua essência. Saiba que um coração leve, humilde, que não guarda ressentimentos, é tudo que nós precisamos para voar alto até os braços de Deus”, conclui.

Na legenda, o ator escreveu uma frase breve sobre a data: “Sexta-feira Santa… Um amor que não desiste, não condena… Um amor que salva.”

A escolha do ator dividiu fiéis, já que parte dos religiosos reprovaram a atuação de José Loreto como Diabo em outra produção artística, a comissão de frente no desfile de carnaval da escola de samba Unidos da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em 2025. O samba-enredo “”Quanto Mais Eu Rezo, Mais Assombração Aparece” falava sobre assombrações.

“Não consigo esquecer que no carnaval ele tava la representando o diabo”, critica uma internauta no vídeo da Paixão publicado por Loreto. “Não ligue para os fanáticos religiosos, sua arte é linda!”, defende outro seguidor.

Veja o vídeo: