José Loreto comenta polêmica com Rafa Kalimann: ‘Não me arrependo do que falei’

O ator José Loreto, de 39 anos, conversou com o jornal ‘O Globo’ e abriu o jogo sobre diversos pontos de sua vida pessoal. O artista, inclusive, chegou a comentar a separação de Débora Nascimento, com quem foi casado durante seis anos.

Na entrevista, Loreto afirmou que não se envergonhou ao desfilar de fio-dental na São Paulo Fashion Week.

“Como artista, tenho uma licença poética e uma cara de pau que são privilégios. Acho ótimo desfilar e botar um fio-dental. É uma função social tirar amarras e preconceitos, poder colocar um fio-dental e me sentir confortável em mostrar minha bunda. Alguém [pode] dizer: ‘ele é gay?’ Não, me relaciono com mulheres, mas me sinto muito livre para mostrar a bunda em um desfile de moda onde fazemos arte”, declarou.

José Loreto, que foi casado com a também atriz Débora Nascimento, falou sobre o cancelamento que sofreu após ter sido apontado como infiel.

“Fui cancelado por marcas e pessoas, porque era tanta fofoca, e a fofoca vira uma verdade. Vivi um período muito turbulento, porque eu estava com minha filha, na ruptura de uma relação de sete anos, algo que deveria ter sido entre nós. Minha vida foi exposta, e até hoje só eu sei o que é verdade e o que não é. Parece que vesti várias culpas que não eram minhas. Prefiro nem ‘futucar’ mais isso, porque é uma ferida cicatrizada”, contou.

O ator também reforçou que, após a separação, precisou fazer terapia para superar a fase difícil.

“Eu achava que terapia era coisa para doido, mas fui fazer depois da separação e vi o quão importante era, para a gente se conhecer e não repetir as mesmas atitudes. Busquei ajuda nos amigos, mas mesmo assim, foi um processo solitário. Quis ficar na minha para entender o que estava acontecendo”, detalhou.

Loreto ainda comentou o episódio vivido com Rafa Kalimann no palco do ‘Domingão com Huck’. Na ocasião, o ator afirmou ter ficado ‘desconcertado’ ao ver a influenciadora, sua ex, no programa da TV Globo.

“Não me arrependo de nada [do que falei], porque tudo que faço tem consequências, às vezes maiores ou menores do que quero. Foi do jeito que tinha que ser, minha espontaneidade sempre foi meu carro-chefe para abrir portas na vida. A relação que temos hoje em dia é cada um vivendo sua vida, e somos gratos pelo que tivemos”, completou.

