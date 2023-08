José Loreto comenta polêmica com os ex-BBBs Lucas e Eslovênia: ‘Não sabia que namorava’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 14:23 Compartilhe

O ator José Loreto, de 39 anos, se pronunciou após ser acusado de ‘dar em cima’ de Eslovênia Marques, que namora com Lucas Bissoli. Segundo o artista, ele não tentou nada com a ex-BBB e alegou que fez apenas um elogio.

“Eu não queria estar fomentando uma fofoca, mas senti a necessidade de esclarecer um mau entendido. Jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento, não tenho o menor interesse e acho um ultraje”, começou Loreto.

Em seguida, o ator explicou que estava acompanhando alguns perfis no Instagram quando surgiu uma foto da ex-BBB. Ele afirmou que não sabia que Eslovenia namorava e que decidiu elogiá-la sem segundas intenções.

“Sabe quando está de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis nos stories de pessoa que nem segue? Isso aconteceu comigo, vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia e não sabia que namorava. Respondi os stories com a palavra: ‘Gata’. Só. Não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi encontro, não sufoquei, não insisti. Achei que tinha apenas elogiado uma pessoa que achei gata”, explicou.

“Peço mil desculpas para Lucas e Eslovênia que se sentiram ofendidos. Inclusive assim que saiu a primeira notinha de fofoca, imediatamente achei o perfil do Lucas e mandei três áudios para ele, que não visualizou. Expliquei a situação, pedi desculpas, não sabia que namoravam. Eu não tenho a obrigação de saber. Mas se ofendeu a ponto de ele expor uma situação sem me procurar, sem me conhecer, achar que eu sou mau caráter e dizer que o que é meu está guardado? Cruzes. Com toda a minha sinceridade, peço desculpas ao casal gato – sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo”, completou José Loreto.

A polêmica

Neste fim de semana, o ex-BBB Lucas Bissoli, junto de Eslovênia Marques, publicou um vídeo em que demonstrava um certo desconforto após um ator enviar supostas cantadas para sua namorada.

“Vocês conhecem a gente, a gente é super respeitoso com todo mundo. Mas esse meio em que a gente está é nojento. Tem muita gente cara de pau e sem caráter! Está achando o que, irmão? Respeite o relacionamento alheio, cara! Você não é melhor do que ninguém, se enxerga seu sem caráter! (…). O que é teu, irmão, está guardado!”, declarou Lucas.

