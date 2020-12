José Ilan, Lívia Nepomuceno e Leandro Quesada não renovam com a Disney e deixam o Fox Sports

Em processo de renovações em massa, três nomes conhecidos estão de saída do plantel da Disney e, consequentemente, dos canais Fox Sports. Os apresentadores José Ilan e Lívia Nepomuceno, além do comentarista Leandro Quesada não renovaram seus vínculos e não fazem mais parte do plantel de funcionários da emissora. A informação foi publicada pelo “UOL” e confirmada pelo LANCE!.

José Ilan era um dos nomes mais conhecidos e atrelados a marca do Fox Sports, já que integrou a equipe do canal desde seu início, em 2012. Através de sua conta no Twitter, o apresentador, que comandou o “Central Fox” e o “Expediente Futebol”, agradeceu por sua trajetória e afirmou que tem a sensação de dever cumprido.

– Nove anos atrás, convidado num dia 24 de dezembro por Eduardo Zebini, troquei a Globo por um grande desafio. Hoje, pela mesma porta da frente por onde entrei com o canal ainda em construção, deixo o Fox Sports agradecido e orgulhoso da pequena contribuição para um grande sucesso. Com o dever cumprido, novos e brilhantes colegas, novos e queridos amigos. E certo de que, entre erros e acertos, cumpri meu papel com integridade. Me solidarizo com muitos colegas que também estão saindo e desejo mais sucesso aos que ficam. E a vocês aqui, muito obrigado! – afirmou.

Um dos grandes nomes de destaque da emissora era a apresentadora Lívia Nepomuceno, que integrou o canal desde 2014. A jornalista ficou famosa por comandar as atrações “Bom Dia Fox” e o “Tarde Redonda”, que fazia ao lado de Abel Neto. Quem também deixa o canal é Leandro Quesada, que estava no canal desde 2016 e ficou conhecido por suas participações no “Expediente Futebol”

