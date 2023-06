José Henrique Salvador será novo CEO de Mater Dei, seguindo plano de passar gestão a 3ª geração

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 12:16 Compartilhe

José Henrique Salvador, filho do atual presidente Henrique Salvador, assumirá como novo CEO da Mater Dei em abril de 2024, conforme plano de sucessão no comando da companhia da segunda para a terceira geração da família Salvador. Além disso, Felipe Salvador Ligório será o vice-presidente Assistencial e Operacional e Renata Salvador Grande, a vice-presidente Administrativa, Financeira e Comercial.

O atual CEO se tornará presidente do conselho de administração da empresa, cargo ocupado atualmente por José Salvador Silva, fundador da empresa que seguirá no colegiado como presidente de honra.

A conclusão da transição será em abril de 2024, quando terminará o mandato atual do presidente da Rede Mater Dei de Saúde e das vice-presidentes, e ocorrerá a assembleia geral ordinária do conselho de administração.

A Mater Dei informa que a sucessão da segunda para a terceira geração é previsível. Por meio de parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), a companhia estabeleceu, em 1999, uma estrutura e critérios “muito claros” para a gestão por meio do Programa de Sucessão, “sempre a partir do conceito do mérito e da formação (experiência em hospitais renomados e diploma de MBA em escolas reconhecidas internacionalmente), com a presença de um filho ou filha de Henrique, Renato, Maria Norma e Márcia: José Henrique, Renata, Felipe e Lara, respectivamente”.

Além disso, a companhia afirma que sempre esteve “atenta para captar no mercado e atrair profissionais talentosos que, somando-se aos desenvolvidos na Mater Dei, permitem o enxerto de novas práticas e de estilos necessários para que possamos estar sempre atualizados e protagonizando o setor”.

“Exemplo disso é o quadro de executivos competentes e diferenciados na alta liderança”, diz a empresa, citando a escolha de André Soares Costa para assumir a Diretoria Corporativa de Operações (antes, era diretor geral do Mater Dei Betim-Contagem).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias