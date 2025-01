José Genoíno está internado após cirurgia para retirada de tumor

O ex-presidente do PT e ex-deputado federal José Genoíno está internado desde a última quinta-feira, 16, após passar por uma cirurgia de retirada de tumor do retroperitônio. De acordo com o boletim médico, o político se recupera bem.

O procedimento aconteceu na última quinta no Hospital A.C Camargo, com duração de quatro horas. A equipe médica afirmou que Genoíno foi liberado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no sábado, 18.

Os médicos ressaltaram que a cirurgia foi bem sucedida, sem complicações ou intercorrências. Ainda não há previsão de alta do ex-deputado.

José Genoíno foi deputado federal entre 1983 e 2003, entre 2007 e 2010, e em 2013, totalizando sete mandatos. Ele deixou o cargo após renunciar para evitar a cassação de seu mandato após sua prisão pela condenação no escândalo do Mensalão.

Foi condenado a seis anos de prisão por corrupção ativa em 2012, foi preso em 2013, mas solto no ano seguinte. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) extinguiu a pena.