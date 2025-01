José Genoíno é submetido a cirurgia para retirada de tumor e está internado em hospital em SP

O ex-deputado federal e ex-presidente do PT, José Genoíno, está internado desde a última quinta-feira, 16, no hospital A.C.Camargo Cancer Center, em São Paulo, onde realizou na sexta-feira, 17, uma cirurgia de retirada de um tumor.

De acordo com o boletim médico, o procedimento “ocorreu dentro do esperado, sem complicações ou intercorrências e durou 4 horas”. A cirurgia realizada por Genoíno foi na região do retroperitônio, que é uma membrana responsável pelo revestimento das vísceras da cavidade abdominal.

“Após o procedimento, José Genoíno Neto foi encaminhado, hemodinamicamente estável, para a UTI, onde permaneceu por cerca de 24h. Na manhã do dia 18/01/2025 o paciente teve alta da UTI e já retornou ao quarto onde permanecerá em observação”, diz o comunicado assinado pelo médico Samuel Aguiar, que é líder do Centro de Referência de Tumores Colorretais.

Genoíno presidiu o PT entre 2003 e 2005, quando estourou o escândalo do mensalão. Ele foi denunciado pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, em 2012. Dois anos depois, ele foi absolvido do crime de formação de quadrilha, mas foi mantida a condenação por corrupção passiva. Ainda no mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) extinguiu a pena do ex-deputado.

Atualmente, Genoíno tem se apresentado com uma voz crítica a algumas medidas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o arcabouço fiscal.