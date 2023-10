José Gabriel leva bronze no Mountain Bike e conquista a 1ª medalha do Brasil no Pan de Santiago

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2023 - 11:42 Para compartilhar:

José Gabriel de Almeida conquistou na fria manhã deste sábado, muito próximo das Cordilheiras dos Andes, a primeira medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago ao levar o bronze no Mountain Bike. O ouro ficou com o canadense Gunnar Holmgren. O chileno Martín Vidaurre terminou com a prata. Outro brasileiro na disputa, Ulan Galinski, finalizou a disputa na quarta colocação.

Esta é a quinta medalha do Brasil na história do Pan no Mountain Bike. Foram três de prata, com Edvandro Cruz em 2003, Rubens Valeriano em 2007 e Henrique Avancini em 2019, e uma de bronze no feminino, com Jaqueline Mourão em 2019.

“Foi um circuito bem duro, bem desgastante. Tentei poupar a energia nas primeiras voltas para dar tudo de mim no final. A estratégia foi acertada e consegui segurar essa medalha para o Brasil”, disse José Gabriel, ao Canal Olímpico.

Medalhista de bronze, José Gabriel começou a prova, disputada no Club Deportivo Universidad Católica, com uma boa intensidade e chegou a estar no segundo lugar, no entanto, acabou ultrapassando por Holmgren e precisou brigar com os demais adversário, inclusive com o compatriota Galinski, para se segurar a terceira colocação nas primeiras voltas.

O trio acabou se desgarrando dos demais concorrentes, mas nas voltas seguintes o brasileiro também ficou para trás e viu o canadense assumir a primeira colocação de Vidaurre. José Gabriel, no entanto, manteve-se forte na disputa e conseguiu fechar a disputa com 1min20s13, contra 1min17s59 de Holmgren, que acabou ficando com a medalha de ouro.

Já Ulan Galinski ficou boa parte da prova em quarto lugar, caiu para sexto, mas na última passagem se recuperou e terminou entre os quatro mais rápidos, muito próximo de uma medalha.

Os jogos Pan-Americanos de Santiago começaram nesta sexta-feira a vai até o dia 05 de novembro. A expectativa é de mais medalhas para o Brasil durante este sábado.

