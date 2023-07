José de Abreu se revolta após ser chamado de desequilibrado: ‘Chupa que a cana é doce’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 12:33 Compartilhe

Na quarta-feira, 5, José de Abreu, de 77 anos, deu uma resposta afiada para um usuário do Twitter que o atacou na rede social. Na ocasião, o ator foi ofendido e não se conteve.“Terceira novela seguida em 3 anos. Você é idiota ou mal-intencionado? Dá um Google antes de passar vergonha. Acabei ‘Mar do Sertão’ e estou gravando ‘Guerreiros do Sol’. Chupa que a cana é doce. Ah, e fiz uma série em Portugal antes“, escreveu ele.

“Quem vive de passado é museu, Zé. Atualmente ninguém mais te chama porque você é um desequilibrado que cospe em pessoas”, disse internauta no microblog.

“Quando você interpretar um personagem principal a gente conversa”, disse outro.

Revoltado, o veterano rebateu: “Anos Dourados, Bebê a Bordo, Amazonas (Manchete e Globo), Um Lugar ao Sol, Antes que eu me Esqueça (prêmios internacionais, inclusive um do maior festival internacional de cinema do mundo, com Juliette Binoche), Mar do Sertão… fora matéria no NY Times. Chupa que a cana é doce.”

