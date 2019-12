José de Abreu pede namorada em casamento nas Ilhas Maldivas

O ator José de Abreu, 73 anos, aproveitou a noite de Natal e a viagem para as Ilhas Maldivas para pedir em casamento a namorada Carolynne Junger, 22 anos.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais pela maquiadora e pelo ator, o casal aparece em uma mesa com velas e taças em frente a um aquário gigante. Dois mergulhadores abrem um cartaz com a frase em inglês “Will you marry me?” (“Você quer se casar comigo?”), então José de Abreu se ajoelha e mostra uma caixinha com aliança. “Claro que eu quero, amor”, responde Carol. É possível ouvir palmas de algumas pessoas que estão no local.