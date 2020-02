José de Abreu diz que vai sair do Brasil com sua mulher

View this post on Instagram

Cansado. Foram 11 países, 75 dias de viagens. Amanhã começaremos uma nova fase de nossa vida em comum, vamos morar na Nova Zelândia. No começo em Aukland. Se gostarmos, ficamos. Se não, Wellington ou Christchurch. Opções não faltam: país lindo, padrão de vida comparado aos países escandinavos, mas sem o ônus do frio. Pequeno, povo bacana, natureza…. Que Deus nos ilumine e proteja. #newzealand #newzealandlife #auckland #expatlife #novazelandia #vidamaluca