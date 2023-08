José de Abreu diz que sua vida virou inferno após defender Dilma Rousseff na Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/08/2023 - 11:36 Compartilhe

Em sua rede social, o ator José de Abreu, de 77 anos, disse que sua vida virou um inferno após denunciar “o golpe” sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, durante participação ao vivo no programa ‘Domingão do Faustão’, na TV Globo.

Abreu recordou o episódio em que externou sua posição contrária à deposição da petista, com críticas ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e os deputados que votaram contra Dilma, para destacar que agora, por unanimidade, o TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1º Região) manteve a decisão que arquivou uma ação de improbidade contra a ex-presidente sobre o caso das “pedaladas fiscais”, que culminou na saída de Rousseff do Planalto, antes do fim de seu segundo mandato.

O veterano destacou que, depois de sua fala na Globo, ele passou a sofrer diversos ataques, teve que morar fora do Brasil.

“No dia 24/04/2016 fui homenageado no Arquivo Confidencial do Faustão: defendi a Dilma, denunciei o golpe, ataquei Cunha e os golpistas e minha vida virou um inferno. Passei a morar fora e só ficar no Brasil enquanto gravava. Cada novela nova, por segurança, endereço novo, cada vez mais próximo do Projac. Tudo alugado por temporada, mobiliado. Hoje a Justiça diz que Dilma nunca cometu crime”, escreveu ele na internet.

