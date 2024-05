José de Abreu diz que Maria Zilda traiu o marido com ele e critica: ‘Mente que nem sente’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 13:32 Para compartilhar:

José de Abreu, ou Zé de Abreu, de 78 anos, criticou a atriz Maria Zilda Bethlem, de 72, em suas redes sociais, na terça-feira, 28, depois de comentários da atriz em uma live realizada por ela e por Murilo Rosa, em que diziam que Zé “tinha bafo”.

Na publicação, o ator afirmou que a ex-colega traiu o então marido com ele durante a novela em que contracenaram juntos, Bebê A Bordo, de 1988 a 1989. Na época, Zilda era casada com o diretor da Globo Roberto Talma, morto em 2015. Ele dirigia o folhetim.

Durante a live, Murilo perguntou para Zilda se ela já havia beijado alguém com bafo, ao passo que ela respondeu que sim: “Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida. O Zé era um bicho”.

Em uma série de tweets no X (antigo Twitter), o ator criticou a postura de Maria Zilda, negando as acusações do mau hálito: “Liberou fake news. Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido. Afinal, o marido era o diretor da novela”, disse.

“Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem dúvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro de equipe da Globo quem era essa estrela, mulher do Talma. Que, aliás, a chifrava com todo mundo”, revelou ele sobre Zilda, em outra postagem.

O ator também criticou a carreira de Zilda, alegando que a atriz só conseguiu o papel de protagonista em Bebê A Bordo por causa do marido ser o diretor. Além disso, também criticou Murilo Rosa, com quem Zilda conversou durante a live.