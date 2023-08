José de Abreu demonstra preocupação com Lula após presidenciável do Equador ser assassinado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 9:26 Compartilhe

Após Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, ser assassinado com três tiros na cabeça na quarta-feira, 9, ao sair de um comício na capital Quito, o ator José de Abreu demonstrou preocupação com o presidente Lula (PT) por conta do ocorrido com o político.

“@LulaOficial está desprotegido. Tem que tomar uma atitude drástica”, escreveu o veterano no Twitter.

“É necessário uma segurança alternativa, até que o presidente Lula faça uma limpeza nas FA!“; “O Presidente Lula tem que tirar urgentemente a competência de sua segurança do GSI e passar a PF, ele corre sérios riscos se não o fizer, esse pessoal do GSI não são confiável“; “Está com os inimigos literalmente nas barbas dele“, comentaram alguns internautas na postagem do ator Global.

Por meio das redes sociais, Guillermo Lasso, atual presidente, disse que os criminosos pagarão pelo crime, que aconteceu poucos dias antes de uma eleição bastante movimentada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias