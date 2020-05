José de Abreu chama Marcelo de Carvalho de irresponsável por publicação sobre quarentena

O ator José de Abreu usou o seu perfil no Twitter para criticar o apresentador e vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, após um post em que ele apoia o fim do isolamento social no combate ao novo coronavírus.

“Alô, Twitter Safety (responsável por fiscalizar informações falsas ou perigosas na rede social), um irresponsável postando inverdades! Vai matar gente”, escreveu o ator para Marcelo.

Mesmo com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) , Marcelo de Carvalho escreveu que “já era provado que o isolamento social não funcionava”.

Veja também: