José de Abreu abandonará carreira de ator para ser candidato a deputado

O ator José de Abreu, de 75 anos, disse à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha, que decidiu ser candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Segundo o ator, “a junção de Lula e [Marcelo] Freixo é irresistível”.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores, Zé de Abreu diz que deve abrir mão da carreira nas artes para enveredar pela política e “ajudar o Lula a reconstruir o Brasil e o Freixo a reconstruir o Rio de Janeiro”.

“Vou abrir mão da minha carreira, do que eu mais amo fazer, que é representar, para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil e o Freixo a reconstruir o Rio de Janeiro”, disse.

Segundo o ator, o ex-presidente Lula é contra sua decisão, mas que o também amigo e ex-ministro petista José Dirceu se mostrou favorável.

“Ele [Lula] acha que hoje, como ator da TV Globo, eu calço 47 [em influência e importância]. Se for deputado, vou calçar 33, pois serei do baixo clero do Congresso”, diz Zé de Abreu. Já Dirceu “diz que, além de seguir calçando 47, vou somar os 33”, finalizou.

