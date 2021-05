Jornalistas trocam farpas ao vivo em discussão sobre seleção de Tite: ‘Você é um idiota’ Nilson César e Flávio Prado não concordaram em uma avaliação sobre as seleções brasileira e belga

A Rádio Jovem Pan teve um momento de treta entre seus comentaristas esportivos. Em uma discussão, até então serena, sobre a Seleção Brasileira, os ânimos ficaram à flor da pele quando os jornalistas Nilson César e Flávio Prado discordaram em uma comparação com a Seleção da Bélgica, carrasca do Brasil na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

– O time da Bélgica é maravilhoso, muito melhor que a Croácia. No mínimo, nível do Brasil. (…) Sabe em qual time o De Bruyne jogava no Brasil? De olhos vendados, todos. O artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Thiago Galhardo, na Bélgica é o Lukaku – disse Flávio Prado.

Em seguida, Nilson rebateu o questionamento do colega e classificou a comparação como “idiota”.

– Comparar a escola brasileira com a Bélgica é uma das maiores piadas do mundo. Cinco títulos. Eu estou falando da escola de futebol do Brasil com a escola da Bélgica. Essa comparação é tão idiota quanto falar que o Neymar é o melhor depois do Pelé. É idiota – pontuou.

O que era uma avaliação se transformou em uma discussão entre os jornalistas. Flávio retrucou o companheiro de Jovem Pan, que não deixou barato.

– É claro, quem compara é idiota mesmo – afirmou o comentarista Flávio Prado.

– Você é idiota! Você está comparando – rebateu Nilson César.

Por fim, os comunicadores entraram em consenso e esfriaram o bate-boca.

– Se todo mundo tiver a mesma opinião, é idiotice. Tem que ter opinião divergente – brincou o jornalista Nilson.

– Não é muito educada, mas são apenas opiniões diferentes – concluiu Flávio Prado.

