Jornalistas da Globo defendem jogador do Palmeiras que foi vítima de racismo

Sabina Simonato e Filipe Cury, jornalistas da Globo, repudiaram os atos de racismo direcionados aos jogadores Figueiredo e Luighi, durante a partida entre Palmeiras e Cerro Porteño pela Copa Conmebol Libertadores Sub-20, na noite da última quinta-feira, 6.

Durante apresentação do “Bom Dia SP” desta sexta-feira, 7, os jornalistas exigiram punições mais severas para o crime. “Tem que ser tolerância zero, com prisão, exclusão de campeonato”, disparou a substituta de Rodrigo Bocardi.

No bloco de esporte do telejornal da Globo, o repórter repercutiu a vitória do Palmeiras. “A gente queria mostrar os gols, a festa dos meninos. Só que a gente teve mais um caso, absolutamente lamentável, de racismo envolvendo torcedores do Cerro Porteño”, iniciou ele.

O jornal mostrou as imagens de um torcedor imitando um macaco em direção a Figueiredo e cuspindo em Luighi. “O Luighi pedindo ajuda da arbitragem, e os jogadores do Cerro Porteño tirando ele. O juiz não fez nada. O Luighi foi substituído logo depois. No banco de reservas, ele terminou a partida chorando”, descreveu Cury.

+ Luighi, do Palmeiras, é vítima de racismo, chora em campo e cobra Conmebol

Sabina, então, complementou, em tom de revolta: “De uma covardia a atitude de todos. Primeiro desse homem de camiseta amarela. Que exemplo ele dá? Não sei se é filho, parente, sobrinho [que está no colo]… Que exemplo ele dá para uma criança? Os outros que cuspiram…”.

O telejornal também exibiu o momento em que Luighi chorou ao dar entrevista para a imprensa. O jogador ficou indignado quando o jornalista estrangeiro fez perguntas sobre a partida, ignorando o racismo.

“É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar por isso? Me fala. O que fizeram comigo foi um crime. Você não vai perguntar disso, vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A CBF, sei lá? Não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? O que fizeram foi um crime”.

Os jornalistas se comoveram com o desabafo do atleta. “Que entrevista. Toda a nossa solidariedade para o Luighi. É difícil de conseguir assistir. O que a Conmebol fez? Nada?”, indagou Sabina. “Fez o que a Conmebol faz. Emitiu uma nota de repúdio”, ironizou Cury.

“Até quando? A gente aqui do outro lado… Eu não cubro futebol, mas sempre vendo essas cenas lamentáveis. O que precisa ser feito? Tem que prender alguém, tem que ter uma punição maior, ter um exemplo”, exigiu a apresentadora.