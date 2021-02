Jornalista sobre Ramos no Real Madrid: ‘Está saindo. Não tem jeito’ Defensor recusou duas propostas de contrato da equipe merengue e desperta o interesse do Manchester United e PSG. Zagueiro não anunciou saída publicamente

Sergio Ramos não fica no Real Madrid e a grande questão é quando o espanhol fará o anúncio público da decisão, disse Josep Pedrerol no programa “El Chiringuito”. O defensor não aceitou as condições impostas pelo clube para a assinatura de um contrato de duas temporadas e a saída se torna a única possibilidade.

– Ramos está saindo. Eu não penso em nenhuma possibilidade dele permanecer. Não tem jeito. O clube acredita que ele merece assinar com o time que quiser para ganhar seu último grande contrato. O Real Madrid não oferece mais dinheiro – afirmou o jornalista.

> Veja a tabela da La Liga



O líder e capitão do elenco já recusou duas propostas diferentes de contrato e a expectativa é de que o zagueiro vá para o Manchester United ou Paris Saint-Germain na próxima temporada. O veterano de 34 anos está afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho e só deve voltar a atuar em abril.

E MAIS:

Veja também