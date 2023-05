Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 19:21 Compartilhe

Há dois anos, o argentino Germán Cano, ainda no Vasco, chamou atenção ao levantar uma bandeira LGBTQIA+ após fazer um gol. No “Charla Podcast”, o jornalista Lucas Pedrosa relembrou a situação e disse que a postura do atacante foi uma resposta ao ex-zagueiro Leandro Castán.

– Pra mim, depois do episódio lá com a camisa, que o Leandro Castán foi contra, aquilo ali pesou ainda mais o clima para o Cano. Houve sim um desentendimento. Não é atoa que um jogador faz gol e levanta a bandeira (LGBTQIA+). O Castán não queria usar a camisa – começou Pedrosa.

– O Castán não queria apoiar a causa, que era uma decisão institucional do Vasco. O Cano meio que fez para responder. Por isso que aquela situação ali pesou muito para o próprio Cano não resistir tanto à saída dele. O Vasco tomou uma decisão financeira e ele também não resistiu muito – emendou.

O caso ocorreu em junho de 2021 e Cano acabou deixando o Vasco da Gama ao fim daquela temporada, assim como Leandro Castán. O zagueiro se aposentou após rápida passagem pelo Guarani no ano passado, enquanto o atacante hoje vive grande fase com a camisa do Fluminense.

