Jornalista publica possível traição de Thiago Maia, do Flamengo, mas atleta e ex-namorada desmentem Designer Marinna Lays, ex-noiva de Thiago Maia, afirmou que 'se sentiu traída' pelo volante do Flamengo mas 'apenas emocionalmente'

Foi anunciado, neste domingo, o término do casamento entre o volante do Flamengo Thiago Maia e da cantora Isadora Pompeo depois de apenas dois meses, pelo jornalista Léo Dias, do portal ‘Metrópoles’. Nesta segunda-feira, contudo, a coluna voltou a publicar intrigas sobre o relacionamento do atleta, dizendo que sua ex-noiva, a designer gráfica Marinna Lays, teria sido traída pelo jogador. Tanto a designer quanto Thiago Maia, contudo, negaram o caso.

> Confira a classificação atualizada da Libertadores 2021 e simule os resultados

– Thiago Maia teve um relacionamento com Marinna Lays e após o término, seis meses depois, iniciou um namoro com a cantora Isadora Pompeo, com quem já havia se relacionado anteriormente na época em que era jogador do Santos. Não houve traição de nenhuma das partes. É inadmissível que uma coluna que se diz jornalística publique algo sem ao mínimo fazer uma apuração dos fatos com as pessoas envolvidas – disse a assessoria do volante, por meio dos Stories do Instagram dele.

E MAIS:

– De fato, eu e o Thiago Maia tivemos um relacionamento que se encaminhou para um noivado. […] Em abril voltei para a Europa. O Thiago me deu um tempo sem esperança e depois de um mês ele falou com meus pais sobre o final do nosso noivado. […] Depois de pouco tempo ele anunciou a volta com Isadora Pompeo. […] A verdade é só uma: eu me senti traída. Traiu meus sentimentos – disse a designer Marinna Lays em seus Stories do Instagram.

Em seguida, Marinna Lays voltou às redes para não deixar dúvidas sobre o caso. Em um último pronunciamento ela escreveu:

– Eu disse que eu me senti traída, não que ele me traiu”. O portal Metrópoles, contudo, publicou uma nova atualização dizendo que a ex-noiva de Thiago Maia teria confirmado a traição do atleta, omitindo partes do pronunciamento da designer.

Veja abaixo os pronunciamentos de Thiago Maia e Marinna Lays.

Pronunciamento de Thiago Maia em seu Instagram (Reprodução / Instagram)

Primeira parte do pronunciamento de Marinna Lays em seu Instagram (Reprodução / Instagram)

Segunda parte do pronunciamento da ex-noiva de Thiago Maia (Reprodução / Instagram)

Terceira parte do pronunciamento de Marinna Lays sobre uma possível traição de Thiago Maia (Reprodução / Instagram)

Última parte do pronunciamento de Marinna Lays sobre Thiago Maia em seu Instagram (Reprodução / Instagram)

Aos 24 anos, o volante do Flamengo, que segue lesionado e se recuperando desde 2020, se casou com Isadora, de 21 anos, no dia 28 de fevereiro, em uma celebração com aglomeração em uma casa de festas do Rio. O assunto era tratado com ressalvas entre os torcedores do Mengão e o meio da canção gospel – afinal, ela é um dos maiores nomes do meio.

Thiago regularmente usava suas redes sociais para compartilhar momentos românticos com a amada. Além disso, era comum que eles fizessem vídeos com leituras bíblicas no perfil do jogador no Instagram. Tudo foi deletado no último dia 13 de março. Agora, ele ostenta apenas imagens profissionais no Rubro-Negro. O atleta chegou a posar com sua aliança nas redes, mas logo apareceu sem o adereço.

Na madrugada deste domingo, Isadora comunicou que dará um tempo de sua plataforma digital e garantiu que, “quando estiver pronta para conversar sobre tudo, voltará”. Segundo o portal, existe ainda um preconceito quanto à sexualidade da cantora, que estaria sendo pressionado pelos fiéis cristãos.

E MAIS:

Veja também