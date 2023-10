++ Jornalista morre na fronteira do Líbano com Israel ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/10/2023 - 17:01 Para compartilhar:

BEIRUTE, 19 OUT (ANSA) – Um jornalista foi morto e outro ficou ferido no sul do Líbano, na fronteira com Israel.

A informação foi dada à ANSA por fontes médicas libanesas no local. O porta-voz do contingente militar da Organização das Nações Unidas (ONU) também confirmou a informação à ANSA.

A área de Hula fica perto da Linha Azul de demarcação entre os dois países.

As circunstâncias ainda não estão claras, mas fontes da imprensa local citam intensos bombardeios israelenses na área de fronteira. (ANSA).

